نصر الله: عين ترامب على المليارات العربية في البنوك الأمريكية

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله اليوم الجمعة، أن سياسة الحزب هي الغموض البناء فيما يخص الصراع مع إسرائيل.

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وقال نصر الله، خلال كلمة متلفزة: "في ما يتعلق بكل ما يتصل بالمقاومة سياستنا هي الغموض البناء، ولذلك لسنا معنيين بالرد على اتهامات نتنياهو"​​​.

وتطرق الأمين العام إلى كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومطالباته المكررة لحكام السعودية بدفع الأموال مقابل الحماية، وقال "وأنا أستمع إلى ترامب كنت أتذكر كل ما أسمعه من الإمام السيد علي الخامنئي حول ما أطلقه عن الإدارة الأمريكية بأنهم ناهبو الشعوب".. "ترامب ينهب بطريقة علنية مكشوفة مع استكبار واستعلاء وجشع، وعين ترامب على المليارات العربية في البنوك الأمريكية وأنا أقول لكم سيأخذ هذه الأموال وهو يعتبر هذه الأموال حقا له، فخلافا للرؤساء السابقين فإن ترامب هو الخطاب الأصيل لأمريكا وهو خال من عبارات الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان هو يتحدث في المال فقط".

واعتبر نصرالله "معايير ترامب هي معايير المال ولا يعترف بشيء آخر، ونحن اليوم أمام نموذج أمريكي يوغل في استكباره وغلوه لدرجة إهانة حلفاء "أمريكا" وبشكل متكرر، "وأردف" في مقابل هذه الإهانات "لا نجد إلا البسمة والخضوع والصمت القاتل".. "حلفاء ترامب الذين باعهم السلاح بمئات مليارات الدولارات، هم في عين ترامب ضعفاء ولا يصمدون أسبوعين".

وأضاف: "جزء من كلام ترامب تهويلي، وترامب من خلال خطابه يكشف لنا أن الكثير من دولنا العربية والإسلامية اليوم تدفع الجزية لأمريكا، مقابل بقائها في عروشها".

وتابع نصر الله: "أدعو حكام دول الخليج إلى المصالحة والتعاون والاستماع إلى مطالب شعوبهم ومعالجة المشاكل".

المصدر: المنار