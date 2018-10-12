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الهلال الأحمر الليبي يعثر على مقبرة جماعية في سرت

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الهلال الأحمر الليبي يعثر على مقبرة جماعية في سرت
AFP Abdullah DOMA
فرق الهلال الأحمر الليبي تعثر على مقابر جماعية - أرشيف
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عثرت فرق الهلال الأحمر الليبي، على مقبرة جماعية في منطقة الظهير غرب مدينة سرت، مشيرة إلى أن المقبرة ضمت 40 جثة.

وقال الهلال الأحمر، في تغريدة عبر حسابه "تويتر": "عقب ورود بلاغ من السلطة المحلية عن وجود مقبرة في منطقة الظهير غربي مدينة سرت، تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع سرت ولمدة 3 أيام متتالية من انتشال 40 جثة وتسليمها للسلطات"، مؤكدا أن عملية الانتشال لا تزال مستمرة.

وأشار مصدر أمني الاثنين الماضي، إلى العثور على مقبرة جماعية في الضواحي الغربية لمدينة سرت، مؤكدا تكليف فريق عسكري بزيارة الموقع ومعاينة المكان، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بالهلال الأحمر الليبي والنيابة العامة والبحث الجنائي بالنتائج.

وقال: "المقبرة تضم رفات متحللا، ولم يعرف بعد عدد الأشخاص المدفونين فيها".

المصدر: بوابة الوسط

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