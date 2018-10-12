الرياض ترحب بإعلان أنقرة تجاوبها بتشكيل فريق تحقيق مشترك حول خاشقجي
AFP
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رحب مصدر سعودي مسؤول بإعلان الرئاسة التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين من البلدين للتحقيق في اختفاء جمال خاشقجي.
وثمن المصدر هذه الخطوة التي اتخذتها أنقرة، ووصفها بـ"الإيجابية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف المصدر: "لدينا ثقة التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه، كما أكد حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا".
ويأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للكشف عن ملابسات قضية خاشقجي، بناء على مقترح من قبل الرياض.
المصدر: واس
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