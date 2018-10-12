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الرياض ترحب بإعلان أنقرة تجاوبها بتشكيل فريق تحقيق مشترك حول خاشقجي

أخبار العالم العربي

الرياض ترحب بإعلان أنقرة تجاوبها بتشكيل فريق تحقيق مشترك حول خاشقجي
AFP
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رحب مصدر سعودي مسؤول بإعلان الرئاسة التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين من البلدين للتحقيق في اختفاء جمال خاشقجي.

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وثمن المصدر هذه الخطوة التي اتخذتها أنقرة، ووصفها بـ"الإيجابية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف المصدر: "لدينا ثقة التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه، كما أكد حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا".

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ويأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للكشف عن ملابسات قضية خاشقجي، بناء على مقترح من قبل الرياض.

المصدر: واس

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