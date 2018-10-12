هروب سجناء من سجن مكافحة الإجرام في العراق (صور)

تمكن خمسة سجناء اليوم الجمعة من الهرب من سجن مكافحة الإجرام في محافظة النجف جنوب غربي العراق.

وقال مصدر أمني لـRT تعليقا على حادثة الهرب: "تمكن السجناء من ثقب الحائط والهرب منه"، مشيرا إلى أن القيادة الأمنية تكثف جهودها داخل المحافظة وفي محيطها من أجل البحث عنهم وإعادتهم للسجن.

وأضاف المصدر أن "السجناء تمكنوا من حفر ثقب يتسع لأجسادهم في حائط سجن الكرار بمحافظة النجف"، مضيفا أن جميع الهاربين مدانون بجرائم جنائية.

RT

RT

المصدر: RT