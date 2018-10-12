 
مباشر

هروب سجناء من سجن مكافحة الإجرام في العراق (صور)

أخبار العالم العربي

هروب سجناء من سجن مكافحة الإجرام في العراق (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx0o

تمكن خمسة سجناء اليوم الجمعة من الهرب من سجن مكافحة الإجرام في محافظة النجف جنوب غربي العراق.

وقال مصدر أمني لـRT  تعليقا على حادثة الهرب: "تمكن السجناء من ثقب الحائط والهرب منه"، مشيرا إلى أن القيادة الأمنية تكثف جهودها داخل المحافظة وفي محيطها من أجل البحث عنهم وإعادتهم للسجن.

وأضاف المصدر أن "السجناء تمكنوا من حفر ثقب يتسع لأجسادهم في حائط سجن الكرار بمحافظة النجف"، مضيفا أن جميع الهاربين مدانون بجرائم جنائية.

RT
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بعد "التطورات الخطيرة" في قضية خاشقجي، مراسل RT يرصد الأجواء حول القنصلية السعودية