وصول وفد سعودي من 11 شخصا إلى قنصلية الرياض في اسطنبول

ذكرت وسائل إعلام تركية أن وفدا سعوديا رفيع المستوى ضم 11 شخصا، دخل اليوم إلى القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول، لمتابعة تطورات اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة الأناضول إنهم دخلوا إلى حرم القنصلية على متن 4 سيارات مدنية، وأشارت إلى أن الوفد امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات لمراسلي وسائل الإعلام التركية والعالمية المحتشدين أمام مبنى القنصلية، للوقوف على تطورات اختفاء الصحفي خاشقجي.

AFP OZAN KOSE

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر تركية مطلعة أن وفدا سعوديا، وصل إلى أنقرة لمعالجة أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بعد أن قرر البلدان تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصيره.

وذكرت تلك المصادر أن الوفد السعودي يرأسه الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي، أمير مكة ورئيس لجنة الحج المركزية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قد أعلن يوم أمس الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين أنقرة والرياض تتولى الكشف عن مصير الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي، بناء على مبادرة من السعودية.

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واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول الثلاثاء قبل الماضي، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

المصدر: وكالات