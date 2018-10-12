العراقيون يتصدرون قائمة مشتري العقارات في الأردن

تصدر العراقيون قائمة مشتري العقارات في الأردن خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، متقدمين بذلك على باقي الجنسيات العربية الأخرى.

وذكرت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية في تقرير لها، أن العراقيين تفوقوا على نظرائهم السعوديين في عدد العقارات التي اشتروها، بـ615 عقارا مقابل 473 عقارا للسعوديين، بينما جاء السوريون في المرتبة الثالثة بـ223 عقارا.

ولفتت الدائرة إلى أن العراقيين استحوذوا على النصيب الأكبر من القيمة التقديرية لبيوع غير الأردنيين، بنحو 108 ملايين دولار أي بنسبة 42 %، بينما جاء السعوديون بالمرتبة الثانية بنحو 44 مليون دولار وبنسبة 17%، فيما حل السوريون بالمرتبة الثالثة بما قيمته 18 مليون دولار وبنسبة 7%.

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وبينت الدائرة أن عدد عمليات بيع العقااتر لمستثمرين أجانب في المملكة بلغ نحو 1952 عملية في العام الجاري، منها 1363 معاملة بيع شقق و589 لبيع الأراضي قدرت قيمتها بنحو 262 مليون دولار، بانخفاض نسبته 25% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017.

المصدر: السومرية