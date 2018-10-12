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مقتل 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أخبار العالم العربي

مقتل 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة
Reuters
غزة
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أفاد مراسلنا في قطاع غزة بارتفاع عدد قتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 7 وإصابة 252 إثر قمع قوات الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن 7 فلسطينيين قتلوا بالرصاص الحي، أطلقته القوات الإسرائيلية على المشاركين في "مسيرات العودة وكسر الحصار".

وأوضح القدرة أن إجمالي عدد الجرحى الفلسطينيين وصل إلى 252 شخصا من بينهم 154 بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى 50 طفلا و10 إناث.

ووفقا لوكالة "معا"، فقد توافد الآلاف إلى مخيمات العودة شرقي القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ29 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "انتفاضة القدس".

وأشعل الشبان الفلسطينيون الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق وابل من قنابل الغاز.

المصدر: RT + وكالات

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