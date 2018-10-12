أردوغان يعد بتطهير شرقي الفرات من "الإرهاب"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم بلاده على تطهير شرقي الفرات في سوريا من "الإرهابيين"، على غرار ما أنجز في عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

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وقال أردوغان خلال حضوره مراسم تخرج دفعة من العسكريين في ولاية إسبارطة جنوب غربي البلاد، اليوم: "قريبا إن شاء الله سنقضي على أوكار الإرهاب شرقي الفرات" مشيرا إلى إحراز الجيش التركي "الانتصارات المتتالية وتوجيهه الضربات القاسية للإرهاب".

وبصدد مدينة منبج السورية، أشار أردوغان إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تغادرها خلافا للاتفاق الأمريكي التركي، مؤكدا أن بلاده ستفعل ما هو ضروري، وقال: "هم يحفرون الآن الخنادق في منبج. ماذا يعني هذا؟ .. هذا يعني أنهم يريدون القول: لقد أعددنا المقابر .. تعالوا وادفنونا. قالوا إنهم سيغادرون المنطقة خلال 90 يوما، لكنهم لم يفعلوا.. سنفعل ما هو ضروري".

وكان أردوغان أعلن مؤخرا نية بلاده اتخاذ خطوة مهمة شرقي الفرات شمالي سوريا على غرار عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، كما تعهد بزيادة عدد المناطق الآمنة في الفترة المقبلة في سوريا لتضم شرق الفرات.

وتسيطر وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة على المنطقة الواقعة شرقي الفرات، والتي تتواجد فيها أيضا قوات أمريكية ومواقع عسكرية أمريكية.

المصدر: وكالات