 
مباشر

الرياض تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه طهران

أخبار العالم العربي

الرياض تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه طهران
Reuters Eduardo Munoz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx06

طالب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وموحد تجاه إيران، و"أعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة".

إقرأ المزيد
ولي العهد السعودي يلتقي ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن

وجاءت دعوة منزلاوي في كلمة بلاده التي ألقاها اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 بنيويورك.

وأشار إلى "تأييد بلاده سابقا للاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والذي تم بناء على قناعتها التامة، بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وقال: "إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها، واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها البالستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، بما فيها حزب الله وجماعة "الحوثيون"، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر".

المصدر: الرياض

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بعد "التطورات الخطيرة" في قضية خاشقجي، مراسل RT يرصد الأجواء حول القنصلية السعودية