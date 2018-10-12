الرياض تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه طهران

طالب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وموحد تجاه إيران، و"أعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة".

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وجاءت دعوة منزلاوي في كلمة بلاده التي ألقاها اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 بنيويورك.

وأشار إلى "تأييد بلاده سابقا للاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والذي تم بناء على قناعتها التامة، بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وقال: "إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها، واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها البالستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، بما فيها حزب الله وجماعة "الحوثيون"، بالإضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر".

المصدر: الرياض