اللحظات الأولى لاعتقال عشماوي أحد أخطر قادة الإرهاب في مصر

انتشر مقطع فيديو جديد يظهر اللحظات الأولى لاعتقال، هشام عشماوي، أحد قادة الإرهاب الكبار، ومتزعم تنظيم "المرابطون" بعد أن سقط في قبضة الجيش الليبي الاثنين الماضي بمدينة درنة.

وتلاحق السلطات المصرية عشماوي لمسؤوليته عن سلسلة من الهجمات دموية ضد الجيش المصري.

ويظهر في هذا الشريط المصور أحد العسكريين الليبيين وهو يقول: "هذا عشماوي وقد وقع في أيدينا"، في حين لوّح أحد الجنود بهوية عشماوي العسكرية قبل فصله من قوات الصاعقة.

المصدر: يوتيوب