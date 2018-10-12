رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تستقبل السيسي في موسكو عشية لقائه بوتين

أعلن مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) أن رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو، ستلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في موسكو خلال زيارته الرسمية إلى روسيا الثلاثاء المقبل.

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وأوضح مجلس الاتحاد أن اللقاء سيعقد في مبنى المجلس في موسكو، ضمن زيارة الرئيس المصري إلى روسيا.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين سيستقبل السيسي في سوتشي جنوبي البلاد في 17 من أكتوبر الجاري، لبحث القضايا الرئيسية في إطار التعاون الروسي المصري، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي، فيما من المنتظر توقيع الجانبين في ختام المباحثات على عدد من الاتفاقات.

المصدر: تاس