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أدرعي يتساءل: "هل يخرج نصر الله عن صمته ويجيب اللبنانيين عن أسئلتهم؟"

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أدرعي يتساءل:
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يواصل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي حملته الدعائية المضادة للبنان وحزب الله، في سلسلة من التغريدات الموجهة للحزب وأمينه العام حسن نصر الله.

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وطرح أدرعي عبر تغريدات نشرها في حسابه على "تويتر"، مجموعة من الأسئلة على الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الخميس، وذلك عشية إلقاء الأخير كلمته اليوم الجمعة في حفل تأبين والدة عماد مغنية القيادي الراحل في حزب الله.

وكتب أدرعي: "هل سيستغل نصر الله غدا خطابه المقرر في عزاء الحاجة أم عماد مغنية لتقديم الإجابات لمواطني لبنان؟ ... لماذا تخبّئ مصانع تحويل الصواريخ الدقيقة بجانب مطار الحريري وبجانب بيوتهم؟".

وكان عماد مغنية أحد أبرز القادة العسكريين في حزب الله، ولقي مصرعه في 2008 إثر تفجير سيارة في دمشق، واتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.

المصدر: تويتر

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