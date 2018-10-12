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وفاة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

وفاة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية
AFP JACK GUEZ
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، وفاة الأسير وسام عبد المجيد نايف شلالدة (28 عاما)، من بلدة سعير في الخليل، في معتقل أيلون الرملة.

وقال نادي الأسير في بيان، إن الأسير معتقل منذ العام 2015 في سجن إيلون ومحكوم بالسّجن الفعلي لسبع سنوات قضى منها ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

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وأوضح نادي الأسير أن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلة شلالدة صباح اليوم بوفاته دون أي تفاصيل، وطلبت منها التوجه إلى معهد "أبو كبير" الطبي العدلي التابع لإسرائيل.

وحمّل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير الشلالدة، موضحا أن "استمرار السلطات الإسرائيلية في جرائهما بحق الأسرى هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يمارس الصمت حيالها".

المصدر: نادي الأسير الفلسطيني

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