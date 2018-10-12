السوريون سيشغّلون "إس-300" لا الإيرانيون

وصف الخبير العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو المزاعم التي راجت مؤخرا، حول مشاركة عسكريين إيرانيين في تشغيل "إس-300" الموردة إلى سوريا، بأنها ادعاءات مضللة.

وقال كوروتشينكو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إن هذه المزاعم، تندرج في إطار الحرب الإعلامية ضد روسيا".

وأضاف: "هذا تضليل إعلامي يستهدف روسيا ومحاولة للتشهير بها وتشويه سمعتها. لا شك في أن العسكريين السوريين، سيعكفون على تشغيل "إس-300" بعد إنجاز تدريبهم".

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وأكد أن إسرائيل والولايات المتحدة، ستحاولان استغلال هذا التضليل الإعلامي من أجل توجيه ضربة قوية ضد مواقع "إس-300" السورية، وهو ما قد يثير أزمة سياسية عسكرية حادة شبيهة بأزمة الكاريبي مع كل العواقب التي قد تترتب على ذلك بالنسبة لأصحاب هذا الاستفزاز.

وأفادت بوابة DEBKA file الإسرائيلية مؤخرا نقلا عن مصدر مطلع لم تحدده، بأن "مختصين إيرانيين سيشرفون على تشغيل منظومات "إس-300" التي سلمت للجيش السوري مؤخرا.

المصدر: نوفوستي





