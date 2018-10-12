الجارالله يكشف عما نوقش مع ولي العهد السعودي خلال زيارته الأخيرة

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن "الاختلاف المتعلق بالمنطقة المقسومة" نوقش خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة "بكل صراحة وشفافية".

ونقلت "الجريدة" عن المسؤول الكويتي الرفيع أن زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت أكدت "حرص البلدين على علاقتهما الوطيدة والأخوية التي تحكمها مصالح واعتبارات مشتركة".

ولفت الجارالله في تصريح للصحفيين إلى أنه..

تم التأكيد على رؤانا لحسم القضايا المتعلقة بما يحقق مصالحنا العليا المشروعة ونتطلع أن نتمكن مع الأشقاء في المملكة على طي صفحة هذا الاختلاف الذي امتد لسنوات عديدة بما يحقق المصالح العليا لبلدينا.

ووصف نائب وزير الخارجية الكويتي زيارة ولي العهد السعودي إلى بلاده بأنها مهمة، مشيرا إلى أنه تم التطرق خلالها أيضا إلى "كل الملفات الساخنة ومنها الأزمة الخليجية"، مضيفا في هذا الصدد أنه "عندما تكون القيادتان الكويتية والسعودية في لقاء وتواصل وبحث للملفات الساخنة في المنطقة فمن الطبيعي أن تكون الأزمة الخليجية من ضمن هذه المباحثات".

وعما إذا حصل اتفاق لحل هذه الأزمة، قال الجارالله: "ليس هناك أي اتفاق أو أي شي محدد ممكن أن يقال أنه اتفاق ولكن نقول إنه تم بحثها وأبدى الجانبان رأيهما في هذه الأزمة وتطلعهما لطيها".

المصدر: الجريدة