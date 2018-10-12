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جامعة دمشق تحتفل بتخريج أول دفعة من طلاب قسم اللغة الروسية

أخبار العالم العربي

جامعة دمشق تحتفل بتخريج أول دفعة من طلاب قسم اللغة الروسية
youtube/sana
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أعلن هيثم محمود مدير قسم اللغة الروسية في جامعة دمشق أنه تم تخريج 17 طالبا، وتقرر إيفاد 10 منهم إلى روسيا لمواصلة تحصيلهم، معربا عن أمله في إيفاد دارسين آخرين العام المقبل.

وذكر محمود، أن الكثير من السوريين يرغبون حاليا في تعلم اللغة الروسية.

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وكان قسم اللغة الروسية قد أسس في جامعة دمشق منذ 4 سنوات، ليصبح اليوم القسم الأكبر بين كافة أقسام اللغات في الجامعة.

المصدر: نوفوستي

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