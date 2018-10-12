اعتقال فلسطيني يشتبه بتنفيذه عملية طعن جندي إسرائيلي

اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة فلسطينيا بذريعة الاشتباه بتنفيذه عملية طعن جندي إسرائيلي في الضفة الغربية يوم أمس الخميس.

وأشار الجيش إلى أن الشاب الفلسطيني (19 عاما) الذي أوقفه من قرية جماعين في محافظة نابلس، من دون الإعلان عن هويته.

وبث الجيش شريط فيديو وصورة للمشتبه به، تظهره معصوب العينين ومقيد اليدين يحيط به عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي.

وتزعم قوات الجيش الإسرائيلي أن الشاب هو الذي طعن جنديا يوم الخميس، عند حاجز حوارة في شمال الضفة الغربية، ثم هرب من المكان.

وأوضح الجيش أن مستوطنة أصيبت بجروح سبّبتها شظايا بعد أن أطلق الجنود النيران صوب المشتبه به أثناء فراره.

المصدر: وكالات