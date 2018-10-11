ليبرمان يعتزم طرح خطة لبناء 31 وحدة استيطانية في الخليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يعتزم طرح أمام الحكومة خطة بناء 31 وحدة استيطانية في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن خطة ليبرمان هي "خطوة إضافية نحو تأسيس البلد اليهودي في المدينة".

وكتب ليبرمان في تغريدة له على تويتر: "التخطيط الذي تمت المصادقة عليه في مؤسسات التخطيط والبناء، يتضمن بيوتا جديدة وحدائق ومساحات عامة.. مستمرون في تقوية مشروع الإسكان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بالأفعال وليس بالأقوال".

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وردت عضوة الكنيست عن المعسكر الصهيوني المعارض ستاف شابير، قائلة إن ليبرمان "يتهرب من وعوده الأمنية عبر القرارات السياسية"، مشيرة إلى أنهم في الحكومة "يعدون مشروعا قاسيا يعرض بلدا بأكمله للخطر، نتنياهو وليبرمان لم ينهيا حماس كما وعدا، بالأمس، فالهجمات الإرهابية مستمرة والجنوب تحت النار، ولا توجد أي حلول لغزة ويهودا والسامرة".

وأضافت: "مجموعة من الأشخاص من الذين لا يهمهم أمن إسرائيل يعرضون بلدا بأكمله للخطر".

وقد صادقت لجان التخطيط والبناء الإسرائيلية قبل أكثر من شهر على مشاريع بناء 984 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية، وتمت المصادقة النهائية على بناء 384 وحدة سكنية، وسيتم الشروع ببنائهم قريبا.

المصدر: وكالات