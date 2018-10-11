السلطات السعودية تغلق مقهى يقيم حفلات غنائية في جدة

أغلقت السلطات السعودية أحد المقاهي غربي محافظة جدة، بعد أن تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مرتاديه من الجنسين يستمعون لموسيقى عالية داخل المقهى .

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن هذه التصرفات تخالف توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة التي تنص على عدم السماح للمطاعم بإحضار فرق غنائية، واستخدام آلات موسيقية.

وجاء إجراء السلطات السعودية عقب ملاحظة عدد من المطاعم في جدة، تقوم بإحضار فرق غنائية بالعود والأورغ وآلات موسيقية مختلفة، فضلا عن وجود "الدي جيه" في بعض المطاعم، دون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية.

المصدر: "عكاظ" السعودية