نتنياهو يحتفي بأول زيارة للبحرية الأمريكية لأسدود منذ 20 عاما

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على متن المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس روس) التي وصلت ميناء أسدود، أن الزيارة ترمز إلى التحالف العميق بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال نتنياهو: "نحن عازمون على الدفاع عن أنفسنا في وجه التحصينات العسكرية الإيرانية في سوريا.. الرئيس ترامب قدم دعما كاملا لهذه السياسية الخاصة بنا وزيارة هذه المدمرة لنا اليوم تعبير عن هذا الدعم".

وقام نتنياهو وزوجته بجولة في السفينة وصافحا الضباط والبحارة ثم شاركا في الاحتفال.

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من جانبه، قال المتحدث باسم الأسطول الأمريكي السادس كايل رينز، في بيان إن الزيارة "تدعم الشراكة القوية والدائمة بين البلدين".

وأضاف: "نحن نجري تحليلا شاملا عن كل المنشآت والتجمعات داخل الميناء وأماكن رسو سفننا حتى نستطيع تعديل إجراءات حماية القوة وفقا للضرورة من أجل الحفاظ على سلامة البحارة".

وقد رست المدمرة الحربية أمريكية في الميناء في أول زيارة من نوعها منذ 20 عاما تقريبا

المصدر: رويترز