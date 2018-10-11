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مصادر: محمد بن سلمان نفى لصهر ترامب صلة الرياض باختفاء خاشقجي

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مصادر: محمد بن سلمان نفى لصهر ترامب صلة الرياض باختفاء خاشقجي
AFP SPA/HO
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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كشف مصدر مطلع لشبكة "سي أن أن" الأمريكية عن فحوى اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بجارد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر المصدر أن الأمير محمد بن سلمان "هو من بادر بنفسه بالاتصال بالبيت الأبيض للتحدث مع كوشنر، بعدما بدأ اللوم يتجه ناحيته وناحية الديوان الملكي" في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المصدر أن محمد بن سلمان "اتصل تحديدا بكوشنر، نقطة اتصاله الرئيسية بالبيت الأبيض، لنفي الاتهامات".

ووصف المصدر الحديث بين ابن سلمان وكوشنر بأنه كان "صريحا".

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وكان البيت الأبيض قد أفاد أمس الأربعاء بحصول اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي وجاريد كوشنر، وانضم إليهما كذلك مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون لمناقشة قضية خاشقجي.

كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا منفصلا مع ولي العهد السعودي.

يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي اختفى في الـ2 أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

المصدر: سي أن أن

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