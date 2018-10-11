السفيرة العراقية لدى عمّان: للأردن الحصة الأكبر في إعادة إعمار العراق

قالت السفيرة العراقية لدى عمّان صفية السهيل، إن الأردن ستكون له "حصة كبيرة في إعادة إعمار العراق" أثناء مؤتمر إعمار العراق الذي سيعقد في عمان يومي الـ 17 والـ18 أكتوبر الجاري

وأضافت الدبلوماسية العراقية خلال زيارتها مقر نقابة المقاولين الأردنيين، اليوم الخميس، إن قطاع الإنشاءات الأردني من القطاعات الواعدة والمهمة، مؤكدة أهمية العمل والتعاون ما بين الأردن والعراق، في مرحلة إعادة وإعمار العراق المقبلة.

وشددت السفيرة العراقية على أهمية الشروع بشراكة بين نقابتي المقاولين والمهندسين الأردنيتين ونظيرتيهما العراقيتين، وضرورة عقد لقاءات مستمرة والقيام بزيارات إلى جميع المحافظات العراقية، فباستطاعة المحافظ ومجلس المحافظة، بحسب السهيل، التوقيع على عطاءات لمشاريع مباشرة بما لا يقل عن 250 مليون دولار ودون العودة إلى الحكومة المركزية في بغداد.

وتطرقت إلى أهمية عرض القطاعات الاستثمارية والفرص فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتحديدا ما يخص محافظة الأنبار وكيفية التعاون للمرحلة المقبلة وذلك من خلال الشركات الأردنية والعراقية والتي تتطلع إلى العمل معها بشكل مشترك وفاعل.

وفيما يخص الحالة الأمنية في بلادها، قالت السفيرة العراقية، إن بؤر الإرهاب بعيدة عن المدن العراقية، وأوضحت أن بعض المدن وخلال أزمة العراق كانت آمنة، ومن هذه المدن على سبيل المثال البصرة والنجف وكربلاء وغيرها، وأن الأردن وغيره من الدول لم يستفد من الفرص في كثير من المناطق العراقية وخصوصا الآمنة منها.

المصدر: "الغد" الأردنية