واشنطن: السفير السعودي سيتوجه إلى بلاده والإدارة الأمريكية تنتظر معلومات عند عودته حول خاشقجي

أعلنت الخارجية الأمريكية أن السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان توجه إلى الرياض، مضيفة أن واشنطن تنتظر عند عودته معلومات حول قضية اختفاء جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في موجز صحفي اليوم الخميس: "قيل لي إنه توجه إلى وطنه وننتظر بعض المعلومات عندما يعود"، بحسب "رويترز".

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي، في حين توقع الرئيس الأمريكي صدور تقرير بشأن مصير الصحفي السعودي المختفي قريبا. وقال ترامب إن المحققين اقتربوا أكثر من الكشف عما حدث لخاشقجي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن قضية خاشقجي لن تؤدي إلى إيقاف واشنطن الاستثمارات مع السعودية كي لا تتحول أموالها إلى روسيا أو الصين.

المصدر: وكالات