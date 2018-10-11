بالصور.. بائع متجول يصبح برلمانيا في العراق!

انقلبت حياة المواطن البسيط ياسين خضر الذي عمل منذ 27 عاما بائعا متجولا في بلدة رانية بمحافظة السليمانية، رأسا على عقب بعد انتخابه عضوا في برلمان إقليم كردستان العراق.

وبعد مشاركته في الانتخابات الأخيرة مرشحا عن قائمة التغيير، فاز خضر بمقعد برلماني بعد حصوله على أكثر من 6 آلاف صوت بعد فرز 85% من الأصوات.

وما زال خضر يعمل حتى الآن بائعا متجولا في بلدته "رانية" قبيل تسلمه مقعده البرلماني، لكن شعبيته ازدادت بعد أخبار فوزه في الانتخابات.

وشارك خضر في انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، وهو خريج الدراسة الإعدادية، ورغم عمله المتواضع، يؤكد مقربون منه أنه "قارئ نهم".

المصدر: RT