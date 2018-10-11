 
مباشر

"ديلي ميل": البغدادي أعدم 320 عنصرا من أتباعه

أخبار العالم العربي

AFP Prakash SINGH
نهاية تنظيم داعش في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwve

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مصادر أمنية عراقية، أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، أمر بإعدام 320 عنصرا من أتباعه بسبب "الخيانة".

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن "أمر البغدادي جاء بسبب خيانة أعضاء التنظيم واستهتارهم، الأمر الذي ألحق بالتنظيم خسائر فادحة في العراق وسوريا".

ومن بين القياديين الذين أمر البغدادي بتصفيتهم: أبو البراء الأنصاري وسيف الدين العراقي وأبو عثام التل عفري وأبو إيمان الموحد ومروان حديد الصوري.

وأضافت المصادر، أن عددا من مسلحي التنظيم هربوا إلى أماكن مجهولة خوفا على حياتهم، بعدما علموا بمخططات البغدادي.

وفقد التنظيم معظم الأراضي، التي كان يسيطر عليها عام 2014، بعد إعلان دولته، وتضاربت التقارير عن مقتل البغدادي، لكنها لم تؤكد.

إقرأ المزيد
زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي القوات الأمريكية تعتقد بأن البغدادي لا يزال على قيد الحياة

ولم يظهر البغدادي علانية إلا مرة واحدة عام 2014 في مدينة الموصل شمالي العراق، وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافئة قدرها 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساعد في القبض على زعيم التنظيم.

المصدر: ديلي ميل + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. المشاهير وتهم الاغتصاب.. سقطة أخلاقية أم ابتزاز؟