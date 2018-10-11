الوحدات الكردية: في قبضتنا 900 مقاتل من داعش ينحدرون من 44 دولة

أكد المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا نوري محمود، وجود نحو 900 عنصر من تنظيم "داعش" ينحدرون من عشرات الدول، في المعتقلات الكردية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محمود قوله إن "حوالى 900 مقاتل إرهابي داعشي موجودون في معتقلاتنا (...) من نحو 44 دولة".

وأوضح محمود: "الحرب ضد داعش مستمرة، ولا نزال حتى الآن نلقي القبض على إرهابيي" التنظيم، مشيرا إلى أن "الأعداد التي ازدادت كانت خلال الأشهر الأخيرة من المعارك بين قواتنا وداعش".

إقرأ المزيد

وكانت حصيلة سابقة للإدارة الذاتية الكردية الشهر الماضي أفادت عن احتجاز 520 مقاتلا أجنبيا من التنظيم.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن اعتقال المقاتلين الأجانب مع أفراد من عائلاتهم يشكل عبئا على الأكراد، مع رفض العديد من الدول تسلم مواطنيها الذين التحقوا خلال سنوات النزاع السوري بالتنظيم.

وفي هذا الصدد، قال محمود إن "غالبية الدول تتهرب من المسؤولية، وترفض استقبال الإرهابيين الدواعش".

المصدر: فرانس برس