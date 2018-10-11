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بوتين والسيسي يستعدان لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات

أخبار العالم العربي

بوتين والسيسي يستعدان لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات
Sputnik
الرئيس السيسي
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة سوتشي يوم الـ 17 أكتوبر الجاري.

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وأوضح المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي والمصري سيناقشان مجموعة من القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة التعاون الروسي-المصري، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة في الأجندة الدولية.

ويضيف التقرير أنه في أعقاب المحادثات، من المقرر التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة.

وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت لـRT، أن الرئيسين سيناقشان عودة السياحة بين روسيا والمنتجعات السياحية في مصر، بالإضافة إلى التعاون العسكري التقني، وبناء المفاعلات النووية في منطقة الضبعة بالقرب من البحر المتوسط في مصر بتكنولوجيا روسية، وإمداد مصر بـ1300 عربة قطارات للسكك الحديدية.

المصدر: نوفوستي+RT

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