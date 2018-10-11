الأسد يهنئ نظيره الرئيس العراقي الجديد

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، نظيره العراقي برهم صالح بتوليه منصب رئاسة جمهورية العراق، وذلك في رسالة خطية سلمها السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح.

إقرأ المزيد

وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام في بغداد اليوم الخميس، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح، الذي نقل إلى الرئيس صالح رسالة خطية من الرئيس السوري بشار الأسد هنأه خلالها بتوليه منصب رئيس جمهورية العراق".

وأكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء "عمق العلاقات بين العراق وسوريا، ولاسيما الروابط التاريخية والاجتماعية بينهما، وضرورة تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وحمل الرئيس برهم صالح السفير الدندح تحياته إلى الرئيس السوري، معربا عن "أمله بمزيد من الاستقرار والازدهار لجمهورية سوريا الشقيقة وعموم المنطقة"، حسب البيان.

وكان صالح قد انتخب في الـ 2 أكتوبر الحالي، لرئاسة العراق، بعد حصوله على 219 صوتا من أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي، مقابل 22 لمنافسه فؤاد حسين.

المصدر: سبوتنيك