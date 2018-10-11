السفير السعودي في الأردن: مشكلة سوريا ليست "إس-300"

اعتبر السفير السعودي لدى الأردن خالد بن فيصل بن تركي آل سعود أن منظومات "إس-300" التي أوردتها روسيا إلى سوريا لن تساعد على إنهاء الأزمة المتواصلة في البلاد.

وقال السفير السعودي في الأردن لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس: "رغم أنني لا أملك ما يكفي من المعلومات بهذا الشأن، أعتقد أن المشكلة تكمن ليس في وجود إس-300، وإنما في وجود النظام السوري".

وأضاف: "توريد روسيا السلاح إلى سوريا لن يساعد على حل الأزمة السورية"، مؤكدا أنه لن يتم تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال السلاح، بل وجود "حكومات واعية" قادرة على معالجة تناقضات.

وقال: "من يقود سوريا حاليا، تجاوز الخطوط الحمراء في حقوق الإنسان، ونعتقد، مثل دول عديدة، أنه من المستحيل أن يكون لدى هؤلاء الدور في المستقبل".

لا تقدم نحو بداية بحث الدستور السوري الجديد

واتهم آل سعود السلطات السورية بعدم الرغبة في إطلاق عمل اللجنة الدستورية في البلاد قائلا: "أعتقد أننا لم نبدأ بعد العملية الدستورية بسبب عدم وجود الرغبة من جانب النظام السوري".

وعبر عن أمله بالمساهمة المفيدة من قبل السعودية والأردن في صياغة دستور سوريا جديد، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك من السابق لأوانه.

وتابع: "كوني سفيرا، أرى أن المناقشة لم تقترب من البداية بعد، رغم أنه كان يتعين أن تبدأ".

المصدر: نوفوستي





