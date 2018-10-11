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الرئاسة التركية: تشكيل مجموعة عمل مع السعودية للكشف عن ملابسات حادثة خاشقجي بناء على طلب من الرياض

الرئاسة التركية: تشكيل مجموعة عمل مع السعودية للكشف عن ملابسات حادثة خاشقجي بناء على طلب من الرياض

أخبار العالم العربي

الرئاسة التركية: تشكيل مجموعة عمل مع السعودية للكشف عن ملابسات حادثة خاشقجي بناء على طلب من الرياض
Reuters
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أعلنت السلطات التركية تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع السعودية للكشف عن ملابسات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بناء على مقترح من قبل الرياض.

جاء هذا الإعلان مساء اليوم الخميس على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجري اتصالات مع السعوديين ويطالبهم بالتعاون مع تركيا التي تقود التحقيقات في قضية خاشقجي. 

يتبع..

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