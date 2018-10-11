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سفير السعودية في الأردن: "النصرة" تعرقل اتفاق إدلب

أخبار العالم العربي

سفير السعودية في الأردن: السفير السعودي لدى الأردن خالد بن فيصل بن تركي آل سعود
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قال السفير السعودي لدى الأردن خالد بن فيصل بن تركي إن وجود تنظيم "جبهة النصرة" في محافظة إدلب السورية يعرقل تطبيق الاتفاق الروسي -التركي حول إقامة منطقة منزوعة السلاح هناك.

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وقال خالد بن فيصل في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس: "توجد النصرة حاليا في إدلب وتعرقل اتفاق إدلب، نأمل بأن يحافظ الاتفاق على أرواح وممتلكات إخواننا السوريين، كي لا يصبحوا رهائن للمنظمات الإرهابية".

وأكد السفير أن الرياض سبق وعبرت عن قلقها من أن وجود "النصرة " في إدلب يسبب إطلاق عملية عسكرية في المحافظة، مشيرا إلى أن هذا التنظيم الإرهابي يتلقى دعما من قطر و"دولة غير عربية"، بحسب قوله.

وأضاف الدبلوماسي السعودي: "بخصوص اللجوء إلى استخدام القوة، فصراحة، ليست لدي، كسفير سعودي، أي أخبار بهذا الشأن، لأن المسألة باتت تنسق بين روسيا ودول أخرى، لكن كإنسان أريد ألا تكون هناك أي عملية عسكرية".

المصدر: نوفوستي

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