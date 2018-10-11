36 ألف عراقي يتقدمون بطلبات الترشح لشغل منصب وزاري في 24 ساعة
Globallookpress / dpa / Andreas Arnold
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تقدم أكثر من 36 ألف مواطن عراقي بطلبات الترشح لمنصب وزير، بعد 24 ساعة على فتح رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، موقعا إلكترونيا لاستقبال طلبات الراغبين بالترشح لحكومته.
وكشفت نتائج أحصاها مكتب عبد المهدي وحصلت RT عليها أن اليوم الأول من فتح بوابة الترشح لمنصب "وزير" شهد تسجيل 36006 متقدمين، بينهم 9317 كان ترشحهم مكتملا، فيما بلغت نسبة المستقلين من المترشحين 97%.
وبين عدد المتقدمين الكلي شكلت النساء نسبة 15 %، وكانت نسبة حاملي الشهادات العليا والدكتوراه 23% من إجمالي المتقدمين.
المصدر:RT
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