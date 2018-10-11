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مصادر دبلوماسية تركية تنفي تعيين واشنطن مفتشين للمشاركة في قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

مصادر دبلوماسية تركية تنفي تعيين واشنطن مفتشين للمشاركة في قضية خاشقجي
AFP
خاشقجي
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نفت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، الأنباء عن تعيين الولايات المتحدة مفتشين للمشاركة في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وكتبت الوكالة التركية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مصادر دبلوماسية تركية تنفي تقارير عن تعيين الولايات المتحدة مفتّشين للمشاركة في قضية جمال خاشقجي".

المصدر: الأناضول

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