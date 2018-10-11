مصادر دبلوماسية تركية تنفي تعيين واشنطن مفتشين للمشاركة في قضية خاشقجي

نفت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، الأنباء عن تعيين الولايات المتحدة مفتشين للمشاركة في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وكتبت الوكالة التركية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مصادر دبلوماسية تركية تنفي تقارير عن تعيين الولايات المتحدة مفتّشين للمشاركة في قضية جمال خاشقجي".

المصدر: الأناضول