مصادر دبلوماسية تركية تنفي تعيين واشنطن مفتشين للمشاركة في قضية خاشقجي
AFP
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نفت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، الأنباء عن تعيين الولايات المتحدة مفتشين للمشاركة في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكتبت الوكالة التركية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مصادر دبلوماسية تركية تنفي تقارير عن تعيين الولايات المتحدة مفتّشين للمشاركة في قضية جمال خاشقجي".
المصدر: الأناضول
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