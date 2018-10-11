الحكم بالإعدام على 17 مصريا والمؤبد لـ19 آخرين أدينوا بتفجيرات الكنائس
Reuters Amr Dalsh
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قضت محكمة الإسكندرية العسكرية اليوم الخميس، بإعدام 17 مدانا والسجن المؤبد لـ19 آخرين أدينوا جميعا بالاعتداء على ثلاث كنائس في مصر.
كما أصدر قاضي المحكمة حكما بالسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، و10 سنوات لآخر، وبانقضاء الدعوة بالوفاة لمتهمين اثنين، أدينا في القضية.
يذكر أن الهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم "داعش" على ثلاث كنائس للأقباط في مصر، هي كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية بدلتا النيل، وكنيسة المرقسية في قسم العطارين بالإسكندرية، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط القاهرة، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة زهاء 200 آخرين.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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