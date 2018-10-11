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الحكم بالإعدام على 17 مصريا والمؤبد لـ19 آخرين أدينوا بتفجيرات الكنائس

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الحكم بالإعدام على 17 مصريا والمؤبد لـ19 آخرين أدينوا بتفجيرات الكنائس
Reuters Amr Dalsh
محكمة مصرية - أرشيف
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قضت محكمة الإسكندرية العسكرية اليوم الخميس، بإعدام 17 مدانا والسجن المؤبد لـ19 آخرين أدينوا جميعا بالاعتداء على ثلاث كنائس في مصر.

كما أصدر قاضي المحكمة حكما بالسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، و10 سنوات لآخر، وبانقضاء الدعوة بالوفاة لمتهمين اثنين، أدينا في القضية.

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كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا المصرية التي استهدفها تنظيم "داعش" في 9/4/2017 إحالة 48 متهما بتفجير 3 كنائس في مصر للقضاء العسكري

يذكر أن الهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم "داعش" على ثلاث كنائس للأقباط في مصر، هي كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية بدلتا النيل، وكنيسة المرقسية في قسم العطارين بالإسكندرية، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط القاهرة، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة زهاء 200 آخرين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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