عبد المهدي لأغلو: نتطلع لعلاقات مميزة مع تركيا

وصف رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي العلاقات العراقية التركية بـ"المتميزة"، فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعم بلاده للعراق في جميع المجالات.

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وقال مكتب عبد المهدي اليوم: "رئيس مجلس الوزراء المكلف استقبل، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو".

وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا "سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل من أجل حل الإشكالات العالقة، وخصوصا في مجال المياه والمجالات الأخرى إضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة".

وأفاد مراسلنا بأن رئيس مجلس الوزراء المكلف أكد على أن "العراق دخل مرحلة جديدة بعد انتصاره على الإرهاب تتمثل في الإعمار وهذا يتطلب دعم المجتمع الدولي له"، مضيفا أن "هناك علاقات متميزة مع الجارة تركيا وسنعمل على تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الجارين".

من جانبه، أكد أوغلو "دعم تركيا للعراق في جميع المجالات، والعمل المستمر لتعزيز العلاقات بين أنقرة وبغداد، واستعداد بلاده للعمل المشترك لحل القضايا العالقة".

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وصل في وقت سابق من اليوم الخميس إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية للعراق.

المصدر:RT+السومرية نيوز





