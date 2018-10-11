ضاحي خلفان ساخرا: خاشقجي دخل القنصلية السعودية وخرج منها في ثانيتين

نشر نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان على حسابه في "تويتر" صورا تحمل في طياتها طابعا ساخرا أشار فيها إلى الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي وملابسات قضية اختفائه.

ونشر خلفان على حسابة صورا يبدو بشكل واضح أنها معالجة بطريقة "فتوشوب" وظهر خاشقجي في الصورة الأولى وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما ظهر في الصورة الثانية وهو يغادرها.

واللافت أن الفرق بين وقت دخول وخروج خاشقجي "ثانيتان فقط"، أي أنه (دخل المبنى وأنجز معاملته وخرج في ثانيتين فقط).

كما تظهر في الصورة الثانية لوحة السيارة وقد كتب عليها عبارة "جو شو"، وهو برنامج سياسي ساخر، حيث علق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نشر خلفان للصور، أنه "وقع ضحية برنامج جو شو".

ويظهر من التغريدات التي أعقبت نشر خلفان للصورتين سخرية الطرح، الذي يتساءل فيه عن سيارة الكاتب وهاتفه الشخصي وحتى حذائه، مرجحا أن يكون خاشقجي عميلا للمخابرات السعودية وزرع وسط جماعة الإخوان.

سؤال ..اين سيارة خاشقجي ؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

ماذا لو تبين ان جمال خاشقجي رجل مخابرات سعودي 😂😂😂😂 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

الاخونجية دائما يوجد بينهم عميل مزدوج....يخترق الاخوان ويعمل لصالح الدولة ...تاريخيا — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

وأعرب خلفان في وقت سابق عن استعداد الإمارات لتقديم العون في كشف مصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي مرجحا وجوده في قطر.

واختفى خاشقجي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول الثلاثاء الماضي، وفقد الاتصال به إثر ذلك.

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وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث تقول أنقرة إنه "لم يخرج من المبنى" وتؤكد خطيبته ذلك، بينما تصر الرياض على أنه غادر القنصلية بعد وقت وجيز من إنهاء معاملة عائلية طلب إنجازها.

المصدر: وكالات