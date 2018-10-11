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قوة عراقية ودولية مشتركة تعتقل مشبوهين بتمويل "داعش"

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قوة عراقية ودولية مشتركة تعتقل مشبوهين بتمويل
باسنیوز
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أعلن التحالف الدولي أن قوة مهام مشتركة تضم عناصر من قواته وقوات عراقية خاصة، ألقت القبض على عشرة مشبوهين بانتمائهم لشبكة وفرت تمويل "داعش" في بغداد وأربيل.

وقال التحالف اليوم الخميس: "قوة المهام نفذت حملة مداهمات بين السابع والتاسع من أكتوبر الجاري وألقت القبض على أشخاص يشتبه بانتمائهم لشبكة الراوي المالية التي تعمل كجماعة تسهيلات مالية للمتشددين".

وقال باتريك بي روبرسون قائد قوة مهام العملية المشتركة: "الاعتقالات توجه ضربة قوية لقدرة "داعش" على تهديد المدنيين وترهيبهم".

وأضاف: "هذا يظهر أن من يساعدون أو يرعون أو يقدمون دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا لـ"داعش" سيواجهون عواقب وخيمة".

المصدر: "رويترز"

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