ترامب: نتابع عن كثب قضية خاشقجي وأمريكيون يشاركون في التحقيقات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتابع عن كثب قضية الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن محققين أمريكيين يشاركون في كشف وقائعها.

وذكر ترامب أن لدى بلاده محققين أمريكيين في الخارج لمساعدة تركيا في تحقيقاتها بشأن الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، مضيفا أنهم يعملون أيضا مع الجانب السعودي.

إقرأ المزيد

وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "نحن في وضع صعب للغاية.. لدينا محققون هناك ونعمل مع تركيا، وبصراحة نحن نعمل مع السعودية.. نريد معرفة ما حدث".

إقرأ المزيد

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

المصدر: رويترز