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طوني بلير يلتحق بالمطالبين بالتحقيق في اختفاء خاشقجي

أخبار العالم العربي

طوني بلير يلتحق بالمطالبين بالتحقيق في اختفاء خاشقجي
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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير اليوم الخميس أن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مقلق للغاية ويتناقض مع الإصلاحات التي يدعمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وقال بلير: "لا يوجد أدنى شك في أنه، كما أوضحت الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، وضع مقلق للغاية".

وأضاف: "أعلم أن الحكومة السعودية أصدرت نفيا قويا جدا، لكن يتعين التحقيق في الأمر وتوضيحه كما هو لازم .. يجب حل القضية وإلا فإنها ستتعارض تماما مع عملية التحديث".

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق من أجل زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

المصدر: رويترز

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