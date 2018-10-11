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أ ف ب عن وزير بريطاني: الرياض ستواجه تداعيات خطيرة إذا ثبت ضلوعها في اختفاء خاشقجي

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أ ف ب عن وزير بريطاني: الرياض ستواجه تداعيات خطيرة إذا ثبت ضلوعها في اختفاء خاشقجي
AFP Yasin AKGUL
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير بريطاني قوله إن الرياض ستواجه تداعيات خطيرة إذا ثبت ضلوعها في اختفاء خاشقجي.

واختفى الصحفي السعودي بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية يوم الـ 2 أكتوبر وفقد الاتصال به إثر ذلك.

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وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة بشأن مكان خاشقجي، الذي اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من المبنى، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء العمل المتعلق بحالته العائلية.

ولم تعلن تركيا حتى الآن رسميا فرضيتها حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة منها مصدر أمني ذكرت أن تقديراتها الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده.

المصدر: وكالات

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