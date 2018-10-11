أردوغان: القنصلية السعودية قادرة على رصد حتى الذبابة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القنصلية العامة السعودية في مدينة اسطنبول لديها أحدث أنظمة الكاميرات، وهي قادرة على التقاط العصفور أو الذبابة التي قد تمر من أمامها.

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وفي التعليق على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الأسبوع الماضي خلال زيارته قنصلية بلاده باسطنبول، قال أردوغان: "الحادث وقع في بلادنا ولا يمكننا التزام الصمت حياله، لأنه ليس حادثا عابرا".

وأضاف: "هل يعقل ألا يكون هناك أنظمة كاميرات في قنصلية عامة أو سفارة؟ هل يمكن ألا يكون هناك أنظمة كاميرات في القنصلية العامة للسعودية التي وقع فيها الحادث؟ وهذه الأنظمة قادرة على التقاط أي عصفور يطير أو ذبابة تخرج من هناك، علما أن لديهم أحدث هذه الأنظمة".

وتابع: "أصدرت التعليمات للمعنيين في اليوم الأول للحادث، وبدأنا بمتابعته سواء مع وزارة العدل أو وزارة الخارجية، وكما هو معلوم فإن للحادث بعدا خاصا يتعلق بمعاهدة فيينا".

ولفت إلى أن السلطات التركية اتخذت خطواتها في إطار معاهدة فيينا، مشددا على ضرورة الانتظار إلى حين اتضاح الصورة في نهاية الإجراءات، قبل وضع التقييم اللازم.

المصدر: "الأناضول"