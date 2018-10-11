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قاعدة طبرق البحرية الليبية توقف 10 بحارة مصريين قبالة درنة

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قاعدة طبرق البحرية الليبية توقف 10 بحارة مصريين قبالة درنة
Reuters
ميناء ليبي
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أكد آمر قاعدة طبرق البحرية الليبية اللواء الناجي بوعلوية، احتجاز زورق صيد مصري قبالة سواحل مدينة درنة شمال شرقي ليبيا.

وأوضح أنه تم احتجاز المركب فجر اليوم الخميس، مشيرا كذلك إلى توقيف زورقي صيد إيطاليين في وقت سابق اليوم.

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وقال بوعلوية إنه يتم التحقيق مع أطقم المراكب الموقوفة، مؤكدا أن جرافتي الصيد الإيطاليتين على متنهما 13 بحارا وعلى الزورق المصري 10 بحارة مصريين.

المصدر: مصراوي

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