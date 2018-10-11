 
مباشر

صحيفة نيويورك تايمز تتراجع عن خبر حساس للسعودية!

أخبار العالم العربي

صحيفة نيويورك تايمز تتراجع عن خبر حساس للسعودية!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwse

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" على حسابها في تويتر، أنها حذفت تغريدة عن السعودية وتحديدا حول الصحفي المختفي جمال خاشقجي، وذلك لعدم وجود تأكيدات كافية بما ورد فيها.

والخبر المقصود، كان عبارة عن معلومات وصور لمجموعة وصلت بطائرة خاصة إلى اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي الغامض!

وعلّق مستخدم سعودي مخاطبا الصحيفة بقوله: "أنتم لا تهتمون بسمعتكم التي بنيتموها على مدى سنوات.. نشر الأخبار الزائفة والخاطئة من دون تحري من صحيفة مشهورة مثلكم، خطأ كبير".

المصدر: نيويورك تايمز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكرملين: أفراد طاقم مركبة الفضاء "سويوز" على قيد الحياة (فيديو)