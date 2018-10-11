صحيفة نيويورك تايمز تتراجع عن خبر حساس للسعودية!

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" على حسابها في تويتر، أنها حذفت تغريدة عن السعودية وتحديدا حول الصحفي المختفي جمال خاشقجي، وذلك لعدم وجود تأكيدات كافية بما ورد فيها.

والخبر المقصود، كان عبارة عن معلومات وصور لمجموعة وصلت بطائرة خاصة إلى اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي الغامض!

Editors’ Note: We have deleted an earlier tweet to this story. pic.twitter.com/oJr2NERr1N — The New York Times (@nytimes) October 11, 2018

وعلّق مستخدم سعودي مخاطبا الصحيفة بقوله: "أنتم لا تهتمون بسمعتكم التي بنيتموها على مدى سنوات.. نشر الأخبار الزائفة والخاطئة من دون تحري من صحيفة مشهورة مثلكم، خطأ كبير".

Don’t you care about your reputation that you built over years. Publishing fake and false news without knowing it is true or not is big big mistake from a well known newspaper like you. — سلطان المالك S.Malik (@sultan_almalik) October 11, 2018

المصدر: نيويورك تايمز