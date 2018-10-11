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الجيش الإسرائيلي يكشف نفقا لحماس ويحبط نشاط القائمين على حفره

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يكشف نفقا لحماس ويحبط نشاط القائمين على حفره
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كشف الجيش الإسرائيلي عن نفق أكد أن حركة حماس حفرته من وسط قطاع غزة، وتجاوز الحدود وصولا إلى المناطق الإسرائيلية.

وأفادت المصادر الإسرائيلية حسب وكالة "معا" بأن النفق في مراحل الحفر الأولى وهو متشعّب في عدة أماكن منه ويجري العمل عليه من عدة نقاط داخل قطاع غزة.

كما أكدت مصادر إسرائيلية أنه منذ تشرين الأول 2017، تمّ الكشف عن 15 نفقا في قطاع غزة وإحباط نشاط القائمين على حفرها.

المصدر: "معا"

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