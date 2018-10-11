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صحيفة النهار اللبنانية تصرخ في صمت بـ"الأبيض"!

أخبار العالم العربي

صحيفة النهار اللبنانية تصرخ في صمت بـ
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صدرت "النهار" اللبنانية، أكثر صحف البلاد عراقة، بصفحات بيضاء في عددها الجديد، ما يعكس حدة الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية في هذا البلد وتقلص عددها إلى 8 فقط.

ويبدو أن صحيفة "النهار" التي يعود صدور أول عدد لها إلى عام 1933، قررت أن تصرخ في صمت بالأبيض، احتجاجا على أوضاع صعبة تخنق منذ فترة الصحافة الورقية بأزمة مالية خانقة.

وهكذا، سجّلت الذاكرة اللبنانية والعربية بعد 85 عاما من عمر "النهار" أول عدد أبيض، في واقع أبعد ما يكون عن هذا اللون، وعما يشيع من حواشي "النهار"!

لعلها سنن التحول والتغير! وربما طارئ ويزول كما يرجو المتفائلون.. لكن اللون الأبيض في صمت مطبق يشي عن أزمة كبرى.. ولعله حداد متشح بالبياض!

المصدر:RT

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