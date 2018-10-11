انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع أصوات انفجارات أعقبت دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في محيط قطاع غزة صباح اليوم.
وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت صاروخا تم إطلاقه في سماء غلاف غزة.
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة "نيتفوت" شرق قطاع #غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/WhYVqDtDAE— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) ١١ أكتوبر ٢٠١٨
يتبع...
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