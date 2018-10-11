مصريون يطلقون "هاشتاغ" تضامنا مع السعودية ينتشر كالنار في الهشيم

فيما تتفاعل قضية اختفاء جمال خاشقجي، لقي هاشتاغ مؤيد للسعودية أطلقه نشطاء مصريون في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صدى واسعا ووجد تفاعلا كبيرا من المستخدمين في مختلف الدول العربية.

وفيما جاشت عواطف عدد كبير من السعوديين، وهم يعبرون عن محبتهم لإخوانهم المصريين وسعادتهم الغامرة بمثل هذه المبادرة التضامنية، عبر آخرون بصور وأشكال متنوعة عن تضامن الشعبين ووقوفهم يدا واحدة.

Egyptians people with great hearts express love to 🇸🇦 #SaudiArabia under this hashtag.



We love you too Egyptians.



#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدةpic.twitter.com/fzDpVSYQV2 — ﮼تركي،التميمي (@Turki_ATTamimi2) October 10, 2018

واللافت أن مستخدمين من مختلف الدول العربية انضموا لهذا الهاشتاغ، كما تبنى الفكرة عدد كبير من النشطاء، معبرين بالكلمة والصورة عن محبتهم للسعودية وتضامنهم معها في هذه الأزمة.

#كلنا_مع_السعوديه_ايد_واحده كلنا مع السعودية شعبا وقيادة 🇪🇬💪🏻🇸🇦 والتاريخ يشهد بكده

الملك فيصل يعبر القناة مع الرئيس أنور السادات بعد أيام من حرب أكتوبر ١٩٧٣ pic.twitter.com/FkSMnMDLut — محمد سراج متولي ⚖ (@MOHAMED_Srag1) October 11, 2018

#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدة

أهلنا واخوتنا في مصر شكرا لكم حفظ الله مصر وحفظكم.



لايخفى على ذي عقل أن الربيع العبري قام من أجل استهداف بلدينا وجناحا أمتنا العربية السعودية ومصر — محمد بن علي(ملكي💚 (@mohaaa333) October 10, 2018

#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدة

أهلنا في مصر أوفياء أبناء أوفياء ولا يستغرب منهم مثل هذا الهاشتاق 🇸🇦💚🇪🇬 — خالد بن عبدالله آل سعود 🇸🇦 (@Kafalsaud78) October 10, 2018

#كلنا_مع_السعوديه_ايد_واحده

والعراق هم وياكم الف تحيه الكم من أرض الرافدين

وها خوتي ها😂😊 pic.twitter.com/k51kstfD3m — حلومي عراقي (@schooliraqi) October 10, 2018

#كلنا_مع_السعوديه_ايد_واحده وشعب أحد ودم واحد وكلنا إخوه ولا يفرقنا شي أبداً



تسألني ليش نحب السعودية ما شفنا منها إلا كل خير ودائماً يدها ممدوده بالخير للجميع رغم كل الإساءات اللي تتعرض لها من أقرب الناس لها



تسألني ليش أحب السعودية فيها بلاد الحرمين في اهلي واخواني 🇰🇼♥️🇸🇦 pic.twitter.com/SZ5mpLvSof — EXOTIC |ـويت🇰🇼الكـ (@DDIl0) October 11, 2018

المصدر: تويتر