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مصريون يطلقون "هاشتاغ" تضامنا مع السعودية ينتشر كالنار في الهشيم

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مصريون يطلقون
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فيما تتفاعل قضية اختفاء جمال خاشقجي، لقي هاشتاغ مؤيد للسعودية أطلقه نشطاء مصريون في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صدى واسعا ووجد تفاعلا كبيرا من المستخدمين في مختلف الدول العربية.

وفيما جاشت عواطف عدد كبير من السعوديين، وهم يعبرون عن محبتهم لإخوانهم المصريين وسعادتهم الغامرة بمثل هذه المبادرة التضامنية، عبر آخرون بصور وأشكال متنوعة عن تضامن الشعبين ووقوفهم يدا واحدة.

واللافت أن مستخدمين من مختلف الدول العربية انضموا لهذا الهاشتاغ، كما تبنى الفكرة عدد كبير من النشطاء، معبرين بالكلمة والصورة عن محبتهم للسعودية وتضامنهم معها في هذه الأزمة.

المصدر: تويتر

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