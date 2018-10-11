مصريون يطلقون "هاشتاغ" تضامنا مع السعودية ينتشر كالنار في الهشيم
فيما تتفاعل قضية اختفاء جمال خاشقجي، لقي هاشتاغ مؤيد للسعودية أطلقه نشطاء مصريون في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صدى واسعا ووجد تفاعلا كبيرا من المستخدمين في مختلف الدول العربية.
وفيما جاشت عواطف عدد كبير من السعوديين، وهم يعبرون عن محبتهم لإخوانهم المصريين وسعادتهم الغامرة بمثل هذه المبادرة التضامنية، عبر آخرون بصور وأشكال متنوعة عن تضامن الشعبين ووقوفهم يدا واحدة.
Egyptians people with great hearts express love to 🇸🇦 #SaudiArabia under this hashtag.— ﮼تركي،التميمي (@Turki_ATTamimi2) October 10, 2018
We love you too Egyptians.
#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدةpic.twitter.com/fzDpVSYQV2
واللافت أن مستخدمين من مختلف الدول العربية انضموا لهذا الهاشتاغ، كما تبنى الفكرة عدد كبير من النشطاء، معبرين بالكلمة والصورة عن محبتهم للسعودية وتضامنهم معها في هذه الأزمة.
Because we are one country!#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدةpic.twitter.com/LsR0Yz1JBv— محمد صالح العازمى (@mohamedsalazmi) October 11, 2018
#كلنا_مع_السعوديه_ايد_واحده كلنا مع السعودية شعبا وقيادة 🇪🇬💪🏻🇸🇦 والتاريخ يشهد بكده— محمد سراج متولي ⚖ (@MOHAMED_Srag1) October 11, 2018
الملك فيصل يعبر القناة مع الرئيس أنور السادات بعد أيام من حرب أكتوبر ١٩٧٣ pic.twitter.com/FkSMnMDLut
#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدة— محمد بن علي(ملكي💚 (@mohaaa333) October 10, 2018
أهلنا واخوتنا في مصر شكرا لكم حفظ الله مصر وحفظكم.
لايخفى على ذي عقل أن الربيع العبري قام من أجل استهداف بلدينا وجناحا أمتنا العربية السعودية ومصر
#كلنا_مع_السعودية_ايد_واحدة— خالد بن عبدالله آل سعود 🇸🇦 (@Kafalsaud78) October 10, 2018
أهلنا في مصر أوفياء أبناء أوفياء ولا يستغرب منهم مثل هذا الهاشتاق 🇸🇦💚🇪🇬
#كلنا_مع_السعوديه_ايد_واحده— حلومي عراقي (@schooliraqi) October 10, 2018
والعراق هم وياكم الف تحيه الكم من أرض الرافدين
وها خوتي ها😂😊 pic.twitter.com/k51kstfD3m
#كلنا_مع_السعوديه_ايد_واحده وشعب أحد ودم واحد وكلنا إخوه ولا يفرقنا شي أبداً— EXOTIC |ـويت🇰🇼الكـ (@DDIl0) October 11, 2018
تسألني ليش نحب السعودية ما شفنا منها إلا كل خير ودائماً يدها ممدوده بالخير للجميع رغم كل الإساءات اللي تتعرض لها من أقرب الناس لها
تسألني ليش أحب السعودية فيها بلاد الحرمين في اهلي واخواني 🇰🇼♥️🇸🇦 pic.twitter.com/SZ5mpLvSof
المصدر: تويتر