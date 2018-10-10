ما علاقة الإرهابي المصري "عشماوي" بسوريا؟

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أركان حرب أحمد المسماري أن عملية اعتقال الإرهابي المصري هشام عشماوي وعدد من مرافقيه تمت بطريقة ناجحة في مدينة درنة.

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وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن عملية القبض على عشماوي تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدا أن الإرهابي المعتقل كان على علاقة بإرهابيين في أفغانستان وتركيا ومصر وسوريا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات اقتحمت حي المغارة بمهارة حتى تمكنت من اعتقال هشام عشماوي وأبو جعفر وبهاء علي، دون إطلاق رصاصة واحدة وهذه أول مرة يتم القبض على إرهابي في أرض المعركة بهذه الطريقة، منوها بأن الإرهابيين المقبوض عليهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة لم يستطيعوا تفجيرها بسبب عنصر المفاجأة.

وأشار إلى أن هذا الإرهابي تسبب في أذية كبيرة للشعب الليبي، وبقتل وتشريد المئات من الأسر وساهم في تجنيد شباب مدينة درنة والمدن المجاورة لها ونقلهم إلى سوريا والبلاد المجاورة.

وقد تم القبض على "عشماوي" المطلوب من قبل الجهات الأمنية في مصر، خلال عملية درنة العسكرية في شرق ليبيا.

المصدر: صدى البلد