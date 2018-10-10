بالصور.. الجيش الليبي يعتقل "اليد اليمنى" لهشام عشماوي

أعلن الجيش الليبي، يوم الأربعاء، عن إلقائه القبض على الإرهابي المصري "صفوت زيدان" أحد أخطر المطلوبين للسلطات الأمنية بمصر وليبيا، في حي المغار وسط مدينة درنة، شرق ليبيا.

وأكد الحساب الرسمي لـ"كتيبة طارق بن زياد المقاتلة" صحة نبأ القبض على زيدان، لافتا إلى أنه تابع لتنظيم القاعدة وأحد حراس هشام العشماوي، كما أنه أحد أبرز القيادات بـ"مجلس شورى مجاهدي درنة"، بحسب ما نقله موقع "المتوسط" الليبي.

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فر زيدان من مصر عام 2013 عقب عزل محمد مرسي، ووضع اسمه على قائمة أهم المطلوبين في الخارج على خلفية مشاركته في أعمال قتل وعنف في أحداث "رابعة العدوية" إضافة لاتهامات أخرى منها إثارة الفتنة الطائفية والعمل ضد مصالح الدولة وأمنها القومي.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلنت إلقاء القبض على المصري هشام عشماوي "أمير تنظيم المرابطين"، فجر الاثنين الماضي في عملية أمنية بمدينة درنة رفقة عنصر مصري آخر يدعى "بهاء علي"، والليبي "مرعي زغبية" الإرهابي الخطير المطلوب من مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006.

كما ألقت قوات الجيش الليبي القبض على زوجة المطلوب المصري الآخر عمر رفاعي سرور، أحد أهم أبرز القادة التكفيريين و"منظري الفكر الجهادي" في شمال إفريقيا.

المصدر: موقع "المتوسط" الليبي