برلماني عراقي رفيع يدعو لزيادة المنح والزمالات الدراسية إلى روسيا

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي لزيادة المنح والزمالات الدراسية إلى روسيا، وإبداء التسهيلات بهذا الشان، والسفير الروسي يدعوه لزيارة موسكو.

هذا واستقبل حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، السفير الروسي لدى العراق ماكسيم مكسيموف ، في مكتبه اليوم الأربعاء 10/10 ، حيث جرى بحث تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الصديقين سيما فيما يخص الجانب البرلماني .

ودعا الكعبي السفير الروسي إلى إبداء التسهيلات الممكنة للطلبة العراقيين الراغبين والمقبولين في الدراسة في روسيا، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات منح الزمالات الدراسية وزيادتها خلال الفترة المقبلة، مستدركا ضرورة العمل على فتح مركز ثقافي عراقي روسي في بغداد لدراسة اللغات وتبادل الخبرات وتطوير القابليات في شتى المجالات.

بدوره وجه مكسيموف دعوة للنائب الأول لرئيس مجلس النواب لزيارة روسيا لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين ، مؤكدا استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين والانفتاح مع اللجان النيابية العراقية ذات العلاقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعبين، إضافة إلى التعاون في بناء القدرات العسكرية والأمنية وتكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب.

المصدر RT



